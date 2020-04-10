Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 64 yaşındaki M.E. adlı kadını 250 bin doları dolandıran çete yakalandı.

Olay Kadıköy'de 4 Mart günü meydana geldi. Polise başvuran 64 yaşındaki M.E. adlı kadın telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikâyetçi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre M.E., kendisini arayan kişinin "Biz emniyetten arıyoruz. Terör örgütü sizin adınıza hesap açmış ve adınıza kredi kartı çıkartmış. Para veya ziynet eşyanız varsa hemen korumaya almamız lazım. Operasyon yapacağız. Paranızı güvenceye alacağız' dediler. Ben de 250 bin dolar parayı onların istedikleri yere götürdüm" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kadının arandığı telefon numarası incelemeye alındı. Ardından M.E.'nin parayı şüpheliye teslim ettiği noktayı gören güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

PARAYI ALAN KADIN ÇETE ÜYESİYLE BULUŞTULAR

Görüntülere göre bir parkın kenarında oturan şüpheli telefonla konuşuyor. Bir süre sonra parayı getiren M.E. kamera görüntüsüne giriyor. Kadının geldiğini gören şüpheli hemen ayağa kalkarak kadının önünü kesiyor. M.E. çete üyesiyle telefonla konuşurken, diğer çete üyesi içinde 250 bin dolar para olan paketi alıyor ve hızla uzaklaşıyor. Çevrede inceleme yapan polis, dolandırıcının olaydan sonra parayı taşıyan çetenin kadın üyesiyle yürüdüğü görüntüleri de elde etti.

ÖNCE ÇETENİN ELEBAŞI YAKALANDI

Telefon numarasından ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis, biri kadın 6 kişilik çeteyi tespit etti. Fatih'te düzenlenen operasyonda çetenin lideri İsa Ç. yakalandı.

ARKADAŞLARINI SOYMAYA GİDERKEN YAKALANDILAR

Diğer çete üyelerini yakalamak için de harekete geçen polis ilginç bir olayla karşılaştı. Çetenin 3 üyesinin yine çete mensubu Ahmet B.'nin evini soymaya gittiği belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda çete üyeleri, Ahmet B.'nin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Devam eden operasyonda toplam biri kadın 6 kişi yakalandı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 300 lira para ele geçirildi. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.