DHA

Dün gece, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale-Sakarya seferini yapan otobüsü polis kontrol noktasında durdurdu.

DHA'nın haberine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçüldü. Otobüste 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi 39.5 ve 39.3 olarak ölçüldü. Yapılan görüşmede Serhat T. aktif şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Serhat T. otobüsten indirilerek izole edildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Serhat T.'yi koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürdü.

Otobüsten indirilen yolcuların filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınarak, durum hakkında bilgi verildi. Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Araç personelinin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular araca binerek Sakarya'ya gitti. Hastaneye yatırılan Serhat T.'nin ise koronavirüs testleri yapıldığı öğrenildi.

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