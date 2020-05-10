İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 27 yaşındaki Ali Osman S., babaannesi ve dedesini darp edip, paralarını aldı. Dede Ali Osman S. kendilerini torununun darp ettiğini ve paralarını aldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.

İHA'nın haberine göre olay, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, torunuyla aynı ismi taşıyan 77 yaşındaki Ali Osman S. ve eşi 77 yaşındaki Emine S.'nin yıllardır torunlarından eziyet görüyor. Son olarak sabah saatlerinde dedesinin evine giden 27 yaşındaki Ali Osman S. para istedi. Ancak ret cevabı alınca dedesi ve babaannesini darp edip, bin 500 lirayla cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansla şahısları hastaneye kaldırdı. Yaşlı çift buradaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Dede Ali Osman S. kendilerini torununun darp ettiğini ve paralarını aldığı belirterek, "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor, para istiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Dede ve babaannenin şikâyeti üzerine polis ekipleri, genci yakalamak için çalışma başlattı.