Son dakika haberler...Diyarbakır'daki HDP eylemimden iki güzel haber daha!

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İçişleri Bakanlığı, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmaların devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cudi Botan kod adlı H.A. ve Rojda Tekoşin kod adlı T.A. isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu da ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Diyarbakır’da devam eden 'evlat nöbetinde' çocuklarına kavuşan aile sayısı 13’e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu" ifadeleri kullanıldı.