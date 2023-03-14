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Anavatanları Güney Amerika! Ağrı Dağı'nın eteğinde görüldü!

Ağrı Dağı eteklerinin Iğdır sınırlarındaki sulak alanda yaşayan su maymunları beslenirken objektife yansıdı. Anavatanları Güney Amerika olan, halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıktığı bölgede karadaki otlar arasında beslenirken görüntülendi

Son dakika haberleri: Anavatanları Güney Amerika! Ağrı Dağı'nın eteğinde görüldü! - Gündem haberleri
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AA

Kürk üretimi için komşu ülkelere Güney Amerika'dan getirildikten sonra çiftliklerden Iğdır'daki sulak alanlara kaçan su maymunları (Myocastor coypus), Ağrı Dağı'nın buzullarından gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı'nda objektife yansıdı.

ANAVATANLARI GÜNEY AMERİKA

AA'da yer alan habere göre anavatanları olan Güney Amerika'nın sıcak ve ılıman iklim koşullarında yaşadıkları bilinen su maymunları, Ağrı Dağı eteklerinde de hayatına devam ediyor.

HAVALARIN ISINMASIYLA KARAYA ÇIKTILAR

Genelde su içinde yaşamlarını sürdüren su maymunları, baharın gelip havaların ısınmasıyla karaya çıkmaya başladı.

HALK "ESRARENGİZ FARE" DİYOR

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıktığı bölgede karadaki otlar arasında beslenirken görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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