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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Benzinle kendisini yakmıştı! Flaş gelişme!
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Benzinle kendisini yakmıştı! Flaş gelişme!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği ileri sürülen 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi Mehmet Çoban, kayınbiraderi Süleyman Çoban ile kayınvalidesi Hatice Çoban tutuklandı

Son dakika haberleri: Benzinle kendisini yakmıştı! Flaş gelişme!
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DHA

Muğla'da olay, 21 Ocak'ta saat 10.00 sıralarında Yatağan ilçesindeki Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkiinde meydana geldi.

YENGESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İHBAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban (43), yengesi Figen Çoban'ın (40) öldüğü ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE OTOPSİ YAPILDI

İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ GÖZALTINA ALINDI

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Figen Çoban'ın eşi Mehmet Çoban (44) ile kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) gözaltına alındı.

2 KARDEŞ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Figen Çoban'ın cesedi 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili olarak eşi Mehmet Çoban, kayınbiraderi Süleyman Çoban ile kayınvalidesi Hatice Çoban'ı savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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