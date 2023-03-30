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AA

Bolu ve çevresinde dün başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Kara yolları ve polis ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahta aralıksız görev yapıyor.

KAR, ETKİSİNİ ARTIRARAK SÜRÜYOR AA'da yer alan habere göre Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Ali Yılmaz, Bolu'da karın 2 gündür aralıklarla zaman zaman da etkisini artırarak devam ettiğini söyledi.

"KIŞ LASTİKLERİNİ ÇIKARMAYINIZ" Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ve Karayolları ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu dönemde güzergahı kullanacak sürücülerimizden kış lastiklerini çıkarmamalarını rica ediyoruz.

"TAKİP MESAFESİNE UYUNUZ" Ayrıca uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını, takip mesafesi kuralına riayet etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. Yılmaz, emniyet kemeri takmanın önemine işaret ederek, sürücülerin bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.

"YORGUN SÜRÜCÜLERİ DİNLENDİRİYORUZ" Ramazanda yolculuk yapılmasına da değinen Yılmaz, "Ramazan nedeniyle hem uykusuzluk hem de iftara yakın saatlerde sürücülerde agresiflik görülebiliyor. Ekiplerimiz güzergahta kontrollerine devam ediyor. Tüm yollarda görünür vaziyetteler. Yorgun ve dikkatsiz sürücüler, tespit edildiğinde ekibimiz tarafından en yakın dinlenme tesisine alınıyor ve dinlenmeleri sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"UYKUSUZ ARAÇ KULLANMAYINIZ" Yılmaz, dinlenme tesislerinde bekleyen sürücülere, "uykusuz araç kullanmama", "emniyet kemeri takma" ve "takip mesafesini koruma" gibi konularda bilgilendirme de yapıldığını sözlerine ekledi.