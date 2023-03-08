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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da bir kişinin ölümüyle biten 'cin çıkarma' suçlularının cezası belli oldu - Ankara haberleri
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'Cin çıkarma' seansı öldürmüştü! Cezalar belli oldu!

Ankara'da, 30 yaşındaki Özge Nur Tekin'in, 'cin çıkarma' seansının ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada Tekin´in eşi sanık Selçuk Tekin ile sanık sözde cinci hoca Erdal Kaya, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 4 sanık ise beraat etti

Ankara'da bir kişinin ölümüyle biten 'cin çıkarma' suçlularının cezası belli oldu - Ankara haberleri
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DHA

Ankara Keçiören'de, Özge Nur Tekin (30), kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi´nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.

"SIRTINA 100 KEZ OKLAVA İLE VURDUK"

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekin'in eşi Selçuk Tekin, psikolojik sorunları nedeniyle eşine sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya´nın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma seansı' düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu, ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi.

BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tekin, bir gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı. Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya gözaltına alındı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Adli kontrolle serbest bırakılan 6 sanığın, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

SAVCI, 22.5 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıklar Erdal Kaya ile Selçuk Tekin´in, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma´ suçundan 13.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle; sanıklar Zöhre Tekin, Cemal Efe ile Hatun Efe´nin, `suçu yetkili makamlara bildirmemek´ suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını; yapılan hacamat ile Tekin´in ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle de sanık Sevim Özbaş´ın beraatına karar verilmesini talep etti.

10 YIL 5'ER AY HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanıklar Selçuk Tekin ile Erdal Kaya´ya, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma´ suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezası verirken, sanıklar Zöhre Tekin, Hatun Efe, Cemal Efe ile Sevim Özbaş´ın ise beraatlarına karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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