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HaberlerGündemSon dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

son dakika
AA

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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