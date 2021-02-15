Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Davut Kıranlı, eşi Sevgi Kıranlı'nın kaçırıldığını iddia etmişti. Ancak kadının şoför Muammer Cambaz kaçtığı ortaya çıktı.

Yaşananların ardından Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edilmişti. Müge Anlı, haberlere tepki gösterdi. Müge Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapanlar site bile diyemeyeceğim garip insanların haberlerini gördüğünüz zaman siz de onları takip etmeyi bırakın. Onlar da bu işi yapamayacaklarını anlasınlar. Herkes saçma sapan kendi kendine haber yapıyor. Davut amcanın intihar ettiğine dair haber çıkarmışlar. Zaten sıkıntıları var adamcağızın. Böyle yaparak teşvik ediyorsunuz. Zaten üzüntülü, şuan Ordu'da kızlarıyla beraber. Tek yapmamız gereken ona destek olmak. Hepimiz kendimizi onun yerine koyalım. Adamın yaşadığı bir travma var zaten. Neden üzerine gidiyorsunuz. Bir insanı daha hayata katalım" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Davut Kıranlı Müge Anlı'ya katılarak 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamadığını ve büyü yapılarak kaçırıldığını öne sürmüştü. Davut Kıranlı'nın ardından, Sevgi'yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz'ın eşi de yayına katılarak bildiklerini anlattı.

Karısını çok sevdiğini anlatan eş Davut Kıranlı; "Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" ifadelerini kullanarak eşini geri istediğini söylemişti.

Müge Anlı kısa süre sonra Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı bulduğunu açıkladı. Ancak Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyledi.