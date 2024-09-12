Dehşet kamerada! Sevgiliye feci darp!
İstanbul Esenyurt'ta, eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S., G.G. isimli kadını eline aldığı bıçak ile tehdit edip darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan özel bir sitede meydana geldi.
EVE ZORLA GİRDİ İDDİASI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S., kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı.
BIÇAKLA KADINI TEHDİT ETTİ
Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken saldırgan, G.G.’yi elindeki bıçak ile tehdit edip darp etti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik görevlileri, S.’yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.’nin karakola giderek Tolga Han S.’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.