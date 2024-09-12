İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan özel bir sitede meydana geldi.

EVE ZORLA GİRDİ İDDİASI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S., kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA KADINI TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken saldırgan, G.G.’yi elindeki bıçak ile tehdit edip darp etti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik görevlileri, S.’yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.’nin karakola giderek Tolga Han S.’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.