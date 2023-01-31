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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Duvara çarpmışlar! Dudağını patlatmışlar! 2 yaşında vahşeti gördü!
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Duvara çarpmışlar! Dudağını patlatmışlar! 2 yaşında vahşeti gördü!

Denizli'de, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın evde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, bebeğin başındaki kan ile duvardaki kanın aynı olduğu, dudağının ise yumrukla patladığı tespit edildi. Mahkemeye çıkartılan 27 yaşındaki anne Güler Kılıç ile olay sırasında evde olduğu belirlenen Volkan Yılmaz, Atakan Erkoç tutuklanırken, Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne Güler Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını, arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söylerken, diğer üç zanlı ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Tutuklanan anne ile diğer 2 kişinin uyuşturucu kullanmak, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da arandığı belirlendi

Son dakika haberleri: Duvara çarpmışlar! Dudağını patlatmışlar! 2 yaşında vahşeti gördü!
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DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, olay 26 Ocak'ta Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

DİĞER 2 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan 1'i 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

BEYİN KANAMASINDAN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Babası 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan Murat Aslan Kılıç bebeğin yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Bebeğin darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

ANNE VE 3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Bebeğin ölümünün ardından evden kaçtığı belirlenen 27 yaşındaki anne Güler Kılıç ile arkadaşları Volkan Yılmaz, Atakan Erkoç ile Yusuf Y. yakalanıp, gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN BAŞINI DUVARA ÇARPMIŞLAR

Öte yandan evin duvarındaki ve Murat Aslan bebeğin başındaki kan izlerinden yola çıkılarak, uyuşturucu kullanan şüphelilerin Murat Aslan bebeğin başını duvara çarptığının belirlendiği ifade edildi.

YUMRUKLA BEBEĞİN DUDAĞINI PATLATMIŞLAR

Murat Aslan bebeğin yumruk darbeleri sonucu dudağının patladığı, yüzünde darp sonucu morluklar oluştuğu ve kulak arkasında daha önceye ait olduğu belirlenen sigara yanıklarının tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne ile 3 erkek arkadaşı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ANNE VE 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

Güler Kılıç ile olay sırasında evde olduğu belirlenen Volkan Yılmaz, Atakan Erkoç tutuklanırken, Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BEBEĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİMİZ YOK" DEDİLER

Güler Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını, arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söylerken, diğer üç zanlı ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Tutuklanan anne ile diğer 2 kişinin uyuşturucu kullanmak, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da arandığı belirlendi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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