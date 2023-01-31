Duvara çarpmışlar! Dudağını patlatmışlar! 2 yaşında vahşeti gördü!

Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan 1'i 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Babası 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan Murat Aslan Kılıç bebeğin yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Bebeğin darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

YUMRUKLA BEBEĞİN DUDAĞINI PATLATMIŞLAR

Murat Aslan bebeğin yumruk darbeleri sonucu dudağının patladığı, yüzünde darp sonucu morluklar oluştuğu ve kulak arkasında daha önceye ait olduğu belirlenen sigara yanıklarının tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne ile 3 erkek arkadaşı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ANNE VE 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

Güler Kılıç ile olay sırasında evde olduğu belirlenen Volkan Yılmaz, Atakan Erkoç tutuklanırken, Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BEBEĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİMİZ YOK" DEDİLER

Güler Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını, arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söylerken, diğer üç zanlı ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Tutuklanan anne ile diğer 2 kişinin uyuşturucu kullanmak, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da arandığı belirlendi