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Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET | Son dakika haberleri: Denizli'de iki yaşındaki çocuğun raporunda darp ve sigara yanığına rastlandı - Öne çıkan haberler
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Daha 2 yaşındaydı! Ön otopsi raporu: Darp ve sigara yanığı!

Denizli'de, tek katlı müstakil evde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç ölü bulundu. Murat Aslan´ın ölümü şüphe doğururken, bu sırada evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi de koruma altına alındı. Polis, çocukların annesi 27 yaşındaki Güler K.'yi saklandığı bir apartta yakaladı. Anne Güler K., gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Olayla ilgili aranan 2 kişinin daha yakalandığı bildirildi

VAHŞET | Son dakika haberleri: Denizli'de iki yaşındaki çocuğun raporunda darp ve sigara yanığına rastlandı - Öne çıkan haberler
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DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki, Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN DETAYLI ÇALIŞMA

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı.

2 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

EVE ÇOCUKLARIYLA MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.

ANNESİ APARTTA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre evde bulunamayan ve aranan küçük çocuğun annesi, polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

İfade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli anne, çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınan Anne Güler K.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili aranan 2 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

ÖN OTOPSİDE VÜCUTTA DARP İZİ VE SİGARA YANIĞI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çocuktan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"ÇOCUK ÖLMÜŞ, BEN UYUYOR SANDIM"

Bu arada, evde küçük çocuğunu cesedini bulan, karşı apartmanda oturan Halime Akdoğan (58), şunları söyledi:

"Bir çocuğun ağladığını duyunca komşuyla içeri girdik. Koltuk üzerinde bir bebek vardı. Koltuktan düşecekti. Bebeği koltuğa yatırmışlar. Evi görseniz harabe durumdaydı. Aklınız durur.

"BİR KAFA GÖRDÜM YERDE"

9 aylık çocuğu evden alıp çıkarken bir kafa gördüm yerde. Burada çocuk var dedim. Hemen polis memurunu çağırdım. Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım.

"ÖLEN ÇOCUĞUN ÜZERİNİ ÖRTMÜŞLER"

Ölen çocuğu kimse görmesin diye üzerini örtüldüğünü sanıyoruz. Diğer çocuğu acıktığını düşünerek eve götürdüm. Bunların kaçıncı olayı. Daha önce uyuşturucu yakaladılar burada. Birçok kez bu eve operasyon yapıldı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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