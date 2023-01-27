Daha 2 yaşındaydı! Ön otopsi raporu: Darp ve sigara yanığı!

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı.

Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre evde bulunamayan ve aranan küçük çocuğun annesi, polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Anne Güler K.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili aranan 2 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

ÖN OTOPSİDE VÜCUTTA DARP İZİ VE SİGARA YANIĞI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çocuktan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"ÇOCUK ÖLMÜŞ, BEN UYUYOR SANDIM"

Bu arada, evde küçük çocuğunu cesedini bulan, karşı apartmanda oturan Halime Akdoğan (58), şunları söyledi:

"Bir çocuğun ağladığını duyunca komşuyla içeri girdik. Koltuk üzerinde bir bebek vardı. Koltuktan düşecekti. Bebeği koltuğa yatırmışlar. Evi görseniz harabe durumdaydı. Aklınız durur.

"BİR KAFA GÖRDÜM YERDE"

9 aylık çocuğu evden alıp çıkarken bir kafa gördüm yerde. Burada çocuk var dedim. Hemen polis memurunu çağırdım. Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım.

"ÖLEN ÇOCUĞUN ÜZERİNİ ÖRTMÜŞLER"

Ölen çocuğu kimse görmesin diye üzerini örtüldüğünü sanıyoruz. Diğer çocuğu acıktığını düşünerek eve götürdüm. Bunların kaçıncı olayı. Daha önce uyuşturucu yakaladılar burada. Birçok kez bu eve operasyon yapıldı."