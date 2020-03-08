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Genç kadın, eski eşinin sevgilisini karnından bıçakladı

Karaman'da Rabia A., boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı karnından bıçakladı. Ülker A. hastaneye kaldırılırken, Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı

Karaman'da kadınların bıçaklı kavgası
DHA

Karaman'da 24 yaşındaki Rabia A., boşandığı eşinin sevgilisini olduğunu öne sürdüğü Azerbaycanlı Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi. Rabi A.,  boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ülker A. ile sokakta karşılaştı. İki kadın arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rabia A., Ülker A.'ya bıçakla saldırıp karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ülker A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

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