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Haberler Gündem 3. Sayfa Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı! - Haberler
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Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, viyadük altında cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Gökçe E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. Babası cezaevinde olan Gökçe E.´nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı! - Haberler
Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı!
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DHA

Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin Gökçe E. olduğu tespit edildi.

VİYADÜKTEN ATLADIĞI BELİRLENDİ

Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.´nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Babası cezaevinde olan Gökçe E.´nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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