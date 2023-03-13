Kader 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü!

Siirt'te olay, saat 03.00 sıralarında Botan Vadisi Seyir Terası mevkiinde gerçekleşti. 27 yaşındaki Kader Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
ARKADAŞLARI SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız´ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yıldız´ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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