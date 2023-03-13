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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kader Yıldız daha 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü! - Günün öne çıkan haberleri
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Kader 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü!

Siirt il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi´nde, kayalıklardan düşen 27 yaşındaki Kader Yıldız, yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri: Kader Yıldız daha 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü! - Günün öne çıkan haberleri
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DHA

Siirt'te olay, saat 03.00 sıralarında Botan Vadisi Seyir Terası mevkiinde gerçekleşti. 27 yaşındaki Kader Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

ARKADAŞLARI SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıldız´ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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