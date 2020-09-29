Kayalıklara atılmamış! İşte nedeni!

İHA

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde, Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu tespit edildi.

ÖNCE İÇİP İÇİP BAĞIRMIŞ

İHA'da yer alan habere göre tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi.

KAYALIKLARA TAKILIP DÜŞMÜŞ

Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.