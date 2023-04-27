Korkunç kaza! İstinat duvarına çarptı: 3 ölü!

Zonguldak'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkiinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
2'Sİ KADIN 3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
BİR YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
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