DHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dün saat 20.30 sıralarında, Dalama Mahallesi'nde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Nazmi Cihan Çırakoğlu (27) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Mustafa Beki'ye (45) çarptı. Kazada, sürücü Çırakoğlu ve Beki yaralandı, Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Beki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Çırakoğlu'nun hayati tehlikesinin ise sürdüğü bildirildi. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.