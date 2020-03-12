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HaberlerGündemSon dakika haberler...Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldı!

Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçede yolu kardan kapalı Yeşilöz köyünde yaşayan ve 1 aydır haber alınamayan 11 kişiye, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu ulaşıldı

şırnak
DHA

Faraşin Yaylası bölgesinde bulunan Yeşilöz köyünde yaşayan 11 kişilik Yacan ailesinden 1 aydır haber alınamayınca Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, ilçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyüne ulaşmak için harekete geçti.

EKİPLER 5 GÜNLÜK ÇALIŞMAYLA ULAŞTI!

Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı bölgede yol açma çalışması başlatan ekipler, 5 gün sonra Yeşilöz köyüne ulaştı. Ekipler, getirdikleri gıda malzemelerini de 1 aydır haber alınamayan Yacan ailesine teslim etti. 1 aydır kar yağışı nedeniyle köylerinde mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ekiplerin fedakarca çalışarak, kardan mahsur kalan Yacan ailesine ulaştığını belirtip, "İlçemiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zor ve çetin bir kış yaşıyor. Bu zor şartlara rağmen Beytüşşebap'taki tüm devlet kurumlarımız özverili bir şekilde hizmet etmeye devam ediyor. İlçemizin kış şartlarının en zor geçtiği köylerimizinken biri olan Yeşilöz köyünde aileye ulaştırmak için ilgili kurumlarımızda çalışan mesai arkadaşlarım fedakarca çalışarak, kısa sürede yoları kardan temizlendi. Halka hizmet şiarıyla Beytüşşebap'ta devletimizin birer neferi olarak ilçe halkına en zor şartlarda dahi hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

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