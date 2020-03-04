Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Mahkeme, okul bahçesinde servis altında kalarak ölen Eylül'ün davasında şoföre 5 yıl hapis ve tahliye kararı verdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz ederek, sanığın tutuklanmasını talep etti.

EN GÜVENLİ OLACAĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Eylül Mirzaoğlu henüz 8 yaşındaydı. İstanbul Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim görüyordu.

7 Kasım 2019 günü en güvende olacağı yerlerden birinde, eğitim gördüğü okulun bahçesinde servisin altında kalarak hayatını kaybetti.

KÜÇÜK KIZ KUSURSUZ, SERVİS ŞOFÖRÜ KUSURLU

Arzu Kaya'nın haberine göre, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu yargılanan servis şoförü Hüseyin Yıldırım savunmasında "okul bahçesinde aracı park etmek için manevra yaptığım esnada maktülü görmeyerek kendisine çarptım. Kendisi bir anda çıktığı için ve kör noktada olduğu için göremedim" demişti. Adli Tıp Kurumu raporu küçük kızı kusursuz, sanık servis şoförünün asli kusurlu olarak belirledi.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Sanık Hüseyin yıldırım, son savunmasında bahçeye araç alan okul yönetimini suçladı. Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi sanığa 5 yıl hapis cezası verdi, tahliyesine hükmetti. Bu kararın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Verilen tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, kazanın oluşumunda sanığın bilirkişi raporu ile tam ve asli kusurlu olduğu ve küçük kızın kusurunun bulunmadığına dair rapora vurgu yapıldı.

5 yıl hapis cezası verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği ifade edilen dilekçede, dosyanın istinaf incelemesine tabi olacağı ve sanığın delil karartma, kaçma şüphesi bulunduğu kaydedildi. Bu durumlar göz önüne alındığında serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı gerekçe gösterildi. Başsavcılık kararın itiraz üzerine incelenerek sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.