Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler...Van'da 41 kişinin öldüğü çığ faciasında yeni gelişme!
ABONE OL

Van'da 41 kişinin öldüğü çığ faciasında yeni gelişme!

Van'da Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

van
DHA

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir´in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir´in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı.

Öte yandan Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre de, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından bölgede 3 gündür arama çalışmaları sürdürülüyordu. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı!
GÜNDEMAzeri iş adamı Gurbanoğlu'na FETÖ gözaltısı!
Son dakika haberi! 108 yıl sonra 86. Alay'dan 30 şehidin mezarına ulaşıldı
GÜNDEM86. Alay'a 108 yıl sonra ulaşıldı
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Göktaşı çarparsa ne olur 2020
GÜNDEMGöktaşı dünyaya çarpacak mı?
Çekirge istilası nerede? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? Çekirge istilası hakkında detaylar...
GÜNDEMÇekirge istilası nerede?
Zeyna bu kez 187 kilo yakaladı! 'Islak havlu' yazılı paketlerden çıktı
GÜNDEMZeyna yine yakaladı
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020! 15 Mart Af yasası son gelişmeler
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2020
Son dakika haberler...Başkent'te umre yolcuları için görülmemiş karantina seferberliği!
GÜNDEMUmreden dönen yolcular için 5 yurtta karantina!
İBB bakım onarım çalışması başlattı
GÜNDEMİBB çalışma başlattı
Son dakika şoke eden olay! 'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler´ gibi bir durum yok!
GÜNDEM'Çekirge istilası' hakkında çarpıcı açıklama!
KIŞ GERİ DÖNDÜ! Meteoroloji uyardı! Sıcaklık düşüyor! Kış dönüyor!
GÜNDEMMeteoroloji uyardı! Sıcaklık düşüyor! Kış dönüyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X