İlk test işinden etti, bir gün sonra negatif çıktı

DHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Okan Zengin (25) yönetimindeki 34 GJ 1334 plakalı hafriyat kamyonu, trafik ışıklarında önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

DHA'nın haberine göre araç daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 11 araca ve bir manav tezgahına çarpıp, karşı yola geçti. Kamyon ardından elektrik direğine ve otobüs durağına çarptı. Devrilen direk, park halindeki otomobilin üzerine düşerken, kazada yolda bekleyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Okan Zengin'i gözaltına aldı. Kamyonun çarptığı araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdıysa da bunun daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı.

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Zengin, daha sonra serbest bırakıldı. Kazada, toplam 11 araçta hasar meydana geldi.