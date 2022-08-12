Hafta sonu hava nasıl olacak?

"İstanbul’da parçalı bulutlu gökyüzü fotoğraflık manzaralar sunmayı sürdürürken, rüzgarın gölgede ferahlattığı, güneş altında ise o ışınların yakıcılığını hissettiğimiz bir hafta sonu geçireceğiz" diyen Öztel, yazısına şöyle devam etti:

İSTANBUL'DA PAZARTESİYE DİKKAT

Fotoğraf: İHA

Hava tahminleri İstanbul’da yeniden turuncu uyarıyı gündeme getirebilir (geçtiğimiz perşembe olmadı ama pazartesi kuvvetli yağabilir).

Hava sıcaklıkları Akdeniz’de ve güney Ege’de insanlar ve tüm canlılar için daha rahat koşullarda seyrediyor, örneğin Antalya hafta sonu 32 derece. Sadece 32 mi? diyebiliriz fakat havanın bağıl nem oranı diye tarif ettiğimiz nem oranı %70 ila %80’lere çıkmış durumda.