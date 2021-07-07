Haiti Devlet Başkanı suikast sonucu hayatını kaybetti! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin gece saatlerinde evine giren kimliği belirsiz bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Associated Press'in aktardığı haberde ise First Lady Martine Moise'nin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" olduğunu söylemişti.

Moise, "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" ve olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

TARTIŞMALI SEÇİMLER

Moise, 2016'da tartışmalı başkanlık seçimler nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, 2017'de ise resmen göreve başlamıştı. Devlet Başkanı Moise, 5 yıllık görev süresinin Şubat 2022’de sona ereceğini ifade ederken, muhalefet görev süresinin şubat ayında bitmesini gerektiğini öne sürüyordu.

Bu karara tepki gösteren halk ise sokaklara dökülmüş, Moise'nin görevi bırakması için protestolar düzenlemişti.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILMIŞTI

Jovenel Moise, 18 Haziran'da Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise burada görüşmüştü.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Moise ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti.