Sakarya'da Arifiye-Sapanca yolunda TIR, otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre Arifiye-Sapanca yolu Arifiye mevkiinde bir TIR, otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada özel araçlarda bulunan yolculardan bazıları yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemesine göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

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