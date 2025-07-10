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        Hamas'tan Netanyahu açıklaması

        Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapsamlı bir anlaşmanın imkansız olduğuna dair esir ailelerini bilgilendirdiğine dikkat çekerek "Bu, savaş suçlusu Netanyahu'nun kötü niyetini ortaya koyuyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 22:11 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:43
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        Hamas'tan Netanyahu açıklaması
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        Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapsamlı bir anlaşmanın imkansız olduğuna dair esir ailelerini bilgilendirdiğine dikkat çekerek "Bu, savaş suçlusu Netanyahu'nun kötü niyetini ortaya koyuyor." dedi.

        Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ortaya konan teklifi reddettiği ve daha fazla engel yarattığı bildirildi.

        Hamas, daha önce, esirlerin eş zamanlı olarak kapsamlı bir anlaşmayla takası ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi doğrultusunda bir teklif sunduklarını ifade etti.

        Açıklamada, olumlu ve sorumlu bir anlayışla müzakerelere devam edildiğine dikkat çekildi.

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