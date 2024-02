AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, "1 Nisan'dan sonra tüm hemşehrilerim müsterih olsunlar, ilk iş olarak su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek, su faturalarını yarı yarıya indireceğiz" dedi. Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin Buca'da yaşayan ailesini de ziyaret eden Dağ, destek sözü verdi.

Buca ilçesinde Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu'nun Buca Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği kahvaltı programına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, göreve geldiği günden itibaren hayata geçirmeyi hedeflediği bazı projelerle ilgili bilgi verdi.

Gittikleri her yerde vatandaşların talep ve isteklerini not aldıklarını anlatan Dağ, 4 dönem sürdürdüğü milletvekilliği süresince hemşehrilerinin görüşlerinin kendisine yol gösterici olduğunu anlattı.

Dağ, "İzmir'imiz her daim güzel, her daim biricik fakat; ne yazık ki, güzeller güzeli İzmir'imiz yıllar boyunca kötü belediyecilik uygulamaları nedeniyle değerli zamanını kaybetti. Şehrimizin yıllara sari biriken sorunları, yönetimsel garabetleri İzmirlilerin bu güzel şehri doyasıya yaşamasına engel olmakta. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine varıncaya kadar her alanda yaşanan sıkıntılar sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. İzmir nice karanlıkları, karamsarlıkları geride bırakarak kurtuluşun sembolü olmuş şehri abidedir. İzmir varsa umut vardır. Ne diyoruz her defasında 'Biz İzmir'iz Başarabiliriz' diye konuştu.