Harkov'da yaşayan Kürşat Menevşe: En kötü durumdayız 0:00 / 0:00

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Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde dün gece çatışmalar şiddetlendi.

Habertürk yayınına bağlayan Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Kürşat Menevşe ise şunları kaydetti: Dün gece en yoğun çatışmalar yaşandı. Sabah 4'te durulunca sığınaktan çıkıp eve geçtik. Uyuduk ama saat 11'de ise roketatar sesleri ve silah sesleri gelmeye başladı. Şu anda yaşayabileceğimiz en kötü durumdayız.

'BİR AN ÖNCE TAHLİYE OLMAK İSTİYORUZ'

Su an sıcak çatışma var arada silah sesleri geliyor. Ukrayna ve Rus askerleri çatışıyor. Biz Harkov'dayız şu an evimizde orta holde bekliyoruz. Daha buraya ulaşmadılar ama yavaş yavaş geliyorlar. Sesleri geliyor. Şu anda çıkışımız mümkün değil. Burada yaşayan herkes evlerinde veya sığınakta bekliyor. Sütten kesilmemiş bebekler sığınaklarda kalıyor. Bizim apartmanın sığınağına farklı yerlerden insanlar da geliyor. Şu an burada bir tahliye girişimi yok biz sadede tahliye olmak istiyoruz."

"OTELİN SIĞINAĞINDA TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYORUZ"

Harkov'da mahsur kalan Türk vatandaşı Özcem Tektaş da Habertürk TV yayınına bağlanarak, "Turizmci olarak Ukrayna'ya Harkov'a gelmiştik. Otelde kalıyoruz ama otelin sığında bekliyoruz. Dışarıdan sürekli silah sesleri geliyor. Şartlar her geçen gün daha da kötüleşiyor. Psikolojimizi korumaya çalışıyoruz. İlgili kurumlarla iletişimdeyiz. Mümkün olan en kısa sürede tahliye edilmeyi bekliyoruz" dedi.