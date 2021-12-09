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Haberler Magazin Son dakika: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme
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RTÜK, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı

Son dakika: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme
DHA

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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