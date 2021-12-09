DHA

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.