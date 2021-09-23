Hastane önünde doktora bıçaklı saldırı! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de özel bir hastanenin doktoru, hastane önünde bankta oturduğu sırada bıçaklandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede görev yapan Doktor Göktürk K., dinlenmek için binanın önünde bulunan banka oturdu. Bu sırada doktorun yanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli gelerek "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedi.

BIÇAKLI SALDIRGAN ARANIYOR

Elinde bıçak bulunan şüpheli, doktoru ayağa kalktığı sırada baldırından bıçakladı. Doktor kanlar içinde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleyi meslektaşlarının yaptığı doktor hemen tedavi altına alındı. İhbar üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.