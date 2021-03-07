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Son dakika haberler... Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Hatay'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirdi, anne ve diğer çocuğu yaralandı

Son dakika: Hatay'da facia! İkiz bebekler hayatını kaybetti - Haberler
Hatay'da facia! İkiz bebekler hayatını kaybetti
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AA

Olayda, ilçede iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İ.E. ve İ.E'nin cesedine ulaştı.

Yangında yaralanan anne N.E. (25) ve oğlu R.E. (3) ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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