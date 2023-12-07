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        Hatay'da okul yanında yıkım! Öğrenciler koşarak kaçtı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ilkokulun yanındaki ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar nedeniyle bahçedeki öğrenciler koşarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:39
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        Bina yıkımı okulda paniğe yol açtı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Dumlupınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun yanındaki 6 katlı apartman ağır hasar aldı. Binanın yıkımı için bugün gerekli hazırlıklar tamamlandı. Vinçle yıkılan bina saniyeler içinde yan yatıp çökerek yerle bir oldu.

        Oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bu sırada bahçede olan çocukları tedirgin etti. Tozların bahçeye girmesiyle öğrenciler, koşarak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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