Hatay'daki faciada yeni gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaHatay'daki orman yangını... SON DAKİKA: Faciada yeni gelişme
ABONE OL

Son dakika haberler... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi

Hatay'da geçtiğimiz yaz Belen, Arsuz ile İskenderun ilçesinde çok sayıda ev, iş yeri ve ormanlık alana zarar veren yangına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, tutuklu yargılanan Erman K. için 17,5 yıl, Hakan D. için ise 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Hatay'daki orman yangını... SON DAKİKA: Faciada yeni gelişme
Hatay'daki faciada yeni gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, geçen yıl 9 Ekim günü saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelere de sıçradı.

DHA'nın haberine göre, havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle 11 Ekim´de kontrol altına alınabildi. Yangını, terör örgütü PKK´ya bağlı `Ateşin Çocukları İnisiyatifi´ üstlendi. 300 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Erman K. ile Hakan D. tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Hatay 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Hakan D. için `örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma´ ve `orman yakmaya teşebbüs´ suçlarından 17,5 yıl, Erman K. hakkında da `örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma´ ve `kasten yangın çıkarmaya teşebbüs´ suçlarından 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Belen, Arsuz ve İskenderun ilçesinde çok sayıda ev, iş yeri ile geniş bir ormanlık alana zarar veren yangını, terör örgütü PKK´ya bağlı `Ateşin çocukları inisiyatifi´nin üstlendiği, yetkililerin de fail olarak terör örgütünü işaret ettiği iddianamede yer aldı.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

İddianamede ifadesine yer verilen Hakan D.´nin, olay gecesi Payas´ta arkadaşlarıyla içki içtiğini belirttiği kaydedildi. İddianamede, arkadaşlarından ayrılıp, yürümeye başladığını öne süren Hakan D.´nin, "Bir süre sonra tanımadığım bir kişi yanıma gelerek, `Neden otları yakmaya çalıştın?´ diye sordu. Ben de otları yakmadığımı söyledim. Daha sonra polisler geldi. Her ne kadar emniyete ait kamera kayıtlarında o bölgeden benden başka kimsenin geçmediği görülse de oradaki yangını ben çıkarmadım. Zaten yanan alan da orman değil, küçük bir otluk alandı. Üzerimde sigara bulunmadığı halde çakmak bulunmasının sebebi de sigaramın o anlık kalmamış olmasıdır. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tanık K.A. ise Hakan D.´nin kuru otları yaktığını gördüğünü belirterek, müdahale ettiğini ve daha sonra polislerin geldiğini söylediği bildirildi.

"YERDE BULDUĞUM KAĞIDI NEDEN YAKTIĞIMI BİLMİYORUM"

İddianamede, elinde yanık yarası bulunduğu tespit edilen tutuklu Erman K.´nin, elini olaydan bir gün önce kaynar su dökülmesi sonucu yaktığını öne sürdüğü, ancak Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü´nden gelen raporda söz konusu yanığın alevle de oluşabileceğinin belirtildiği yer aldı. İfadesine yer verilen Erman K.´nin, şüpheli hareketler sergilemesi üzerine bekçilerce takip edildiği, bu sırada sanığın yerden aldığı kağıt parçasını çakmakla yakarken yakalandığı bildirildi. Kağıdı neden yaktığını bilmediğini ve hatırlamadığını öne süren Erman K.´nin, "Yerde bir kağıt parçası görüp aldım. Cebimdeki çakmakla kağıdı yaktım. Kağıdı ne için yaktığımı, o an aklıma neden böyle bir şey geldiğini de bilmiyorum. Yanan kağıt elimdeyken bekçilerin bana seslendiğini duydum. Bunun üzerine kağıdı yere attım. Daha sonra da karakola götürüldüm" dediği kaydedildi.

PKK ELEBAŞLARINDAN KARAYILAN TALİMAT VERMİŞ

İddianamede, Suriye´den paramotorla geldiği Amanos Dağları´nda yakalanarak tutuklanan `gri´ kategorideki PKK´lı terörist Yoldaş Selim Çelik´in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine yer verildi. Çelik´in, örgüt tarafından orman yangınları konusunda gençlik yapılanmasına eylem yapmaları için genel çağrıda bulunulduğunu belirterek, "Murat Karayılan'ın, uzun yıllardır bu hususta yaptığı çağrı sadece örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne yönelik değil, genel bir çağrıydı. Murat Karayılan basın yoluyla 'Bir ormanı yakmak için cephaneye gerek yok, bir kibrit, bir benzin yeterlidir' şeklinde çağrıda bulundu" dediği kaydedildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çorum'daki kuş cennetinde çok acı tablo! - Haberler
GÜNDEMÇorum'daki kuş cennetinde çok acı tablo!
Çocuğun parmağını AFAD kurtardı
GÜNDEMÇocuğun parmağını AFAD kurtardı
MEZARI AÇIILDI! Son dakika: Dosyalar karıştı, olanlar oldu
GÜNDEMDosyalar karışmıştı! Cenaze sahibini buldu!
MAGANDA! Son dakika: Rezidanstan kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEMRezidanstan kurşun yağdırdı!
Son dakika: CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi
GÜNDEMCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı koronavirüsten ...
SON DAKİKA: Köpek balığı eti şifa mı zehir mi!
GÜNDEMŞifa mı zehir mi?
Havalimanında binlerce 'sülük' ele geçirildi - Haberler
GÜNDEMHavalimanında binlerce 'sülük' ele geçirildi
10 emekli amiralin bildirisi! Son dakika: Gözaltına alınan 10 emekli amiral ifade verecek
GÜNDEMEmekli amiraller ifade verecek
Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Seyahat yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Gazeteci Metin Türkyılmaz yaşamını yitirdi - Haberler
GÜNDEMGazeteci Metin Türkyılmaz yaşamını yitirdi