Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hatay’da mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Hatay’da mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halinde olan mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mikserin altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay’ın Defne ilçesinde seyir halinde olan mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti

        KAZADA AĞIR YARALANDI

        İHA'nın haberine göre kaza Defne ilçesi Çekmece Mahallesi üst geçitte yaşandı. Seyir halinde olan M.D. idaresindeki mikser, Refik Diyapoğlu yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mikserin altında kalan motosiklet sürücüsü Diyapoğlu, kazada ağır yaralandı.

        AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Diyapoğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü 39 yaşındaki Refik Diyapoğlu hayatını kaybetti.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        2 bölge için kritik uyarı!
        2 bölge için kritik uyarı!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!