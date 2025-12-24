Hatay’ın Defne ilçesinde seyir halinde olan mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti

KAZADA AĞIR YARALANDI

İHA'nın haberine göre kaza Defne ilçesi Çekmece Mahallesi üst geçitte yaşandı. Seyir halinde olan M.D. idaresindeki mikser, Refik Diyapoğlu yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mikserin altında kalan motosiklet sürücüsü Diyapoğlu, kazada ağır yaralandı.

AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Diyapoğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü 39 yaşındaki Refik Diyapoğlu hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.