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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık