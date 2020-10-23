Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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