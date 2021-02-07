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SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den o bölgeye kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerini kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. İşte yurtta son dakika hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den o bölgeye kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa),batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden İç Ege'de fırtına (50-70 km/sa),Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor

A.KARAHİSAR 7°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 14°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye, yarın (Pazartesi) Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) güney ve güneybatı yönlerden Batı Akdeniz'de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) güney ilçeleri hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Eskişehir çevrelerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA 8°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 4°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 0°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

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