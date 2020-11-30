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Çok sayıda Twitter kullanıcısının tepkisine yol açan videoda yanında bulunan köpeğe cinsel içerikli sözler sarf eden şüphelinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şahin Şen'in haberine göre, ikamet adresi tespit edilen şüpheli C.A. polis ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Organizatör olan ve suç kaydı bulunmayan C.A.’nın emniyetteki ifadesinde sihirbaz olduğunu ve olayı ironi yapmak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli C.A.’ya savcılık talimatıyla 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince 947 TL idari para cezası kesilirken, el konulan köpek ise muayene edildikten sonra Çekmeköy hayvan barınağına teslim edilerek muhafaza altına alındı.