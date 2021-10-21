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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listeye almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur" ifadeleri yer aldı.

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 21, 2021

Türkiye'nin FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi İlişkin Kanunu çıkarttığı hatırlatılan açıklamada "Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen Türkiye'nin FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği ifade edilen açıklama şu şekilde devam etti:

MASAK YENİDEN YAPILANDIRILDI

"Bu çerçevede Türkiye;

-BM Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş,

-Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış,-Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış,

-Gerçek faydalanılıcılık sicilini kurmuş,

-MASAK'ı yeniden yapılandırmış,

-Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş,

-UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve

-Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi'ni yürürlüğe almıştır.

Atılan bu adımlar FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır. Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır."

OECD'ye bağlı olan FATF bugün, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemedeki eksikleri gerekçe göstererek Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.