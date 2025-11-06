Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi 50 milyar lira artılırdı
Giriş: 06.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:56
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ak Parti ve MHP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, tarımsal üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira artırıldı.
