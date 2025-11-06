Habertürk
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi 50 milyar lira artılırdı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:56
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ak Parti ve MHP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, tarımsal üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira artırıldı.

