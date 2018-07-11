Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken 24 Haziran seçimlerinde Hakkari milletvekili seçilen, daha sonra yargılandığı mahkemece tahliye edilen ve savcılığın itirazı ile bir üst mahkeme tarafından yeniden hakkında tutuklama kararı çıkarılan Leyla Güven'in yargılanmasına devam edildi.

Avukatların, yargılamanın durdurulması talebini reddeden mahkeme heyeti, Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesine tutuklu sanık Leyla Güven ve avukatları katıldı.

Duruşmayı ayrıca HDP milletvekilleri Semra Güzel, Gülistan Koçyiğit, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları ve Berdan Öztürk de izledi. Güven'in tahliyesine yönelik kararı üst mahkemece kaldırılan Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, raporlu olduğu gerekçesiyle duruşmaya çıkmazken, başka mahkemeden bir hakim duruşmaya katıldı.