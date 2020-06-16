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Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin Çin ile olan sınır bölgesinde dün gece bir çatışma yaşandığı ve 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

NDTV tarafından yayınlanan hükümet açıklamasında, "Galwan Vadisi'nde tansiyonun düşürülmesi çabaları devam ederken, dün zayiatların da olduğu bir çatışma gerçekleşti. Hindistan tarafında iki asker ve bir subay hayatını kaybetti. İki taraftan üst düzey askeri yetkililer şu anda durumu yatıştırmak için toplantı halindeler" ifadeleri kullanıldı.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'ndaki bir bölgede yaşanan sınır anlaşmazlığı nedeniyle iki ülke arasında bir süredir tansiyon yükseliyordu.

Olay Çin tarafından kontrol edilen ve Hindistan'ın hak iddia ettiği Aksai Chin bölgesinde gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca iki ülkede bölgeye binlerce asker sevk etmişti. Hindistan yönetimi Çin'in tartışmalı bölgelere asker gönderip buradaki üslerini genişletmeye başladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında iki ülkeye itidal çağrısı yapmış ve arabuluculuk yapmayı önermişti.

PEKİN: ÇATIŞMADAN HABERİMİZ YOK

Konuyla ilgili bir açıklamada Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, konuyla ilgili sorulan soru üzerine, sınır hattında yaşanan bir çatışmadan haberdar olmadıklarını belirtti.

Pekin yönetimi ayrıca Hindistan'ı tek taraflı adımlar atılmaması konusunda uyardı.