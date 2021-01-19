Gürültüye uyandı, sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayarak kaçtı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Tek katlı evinin terasında gürültü duyan 5 çocuk babası 68 yaşındaki Remzi Arslan, evinden çıkarak terası kontrol etmek istedi.

BOYNUNDAN BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Bu sırada terastaki hırsız, emekli ev sahibi Remzi Arslan ile karşılaşınca bıçakla saldırıp kaçtı. Boynundan yaralanarak kanlar içinde kalan Remzi Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'ANİDEN BIÇAKLA SALDIRDI'

Çatıdaki gürültü üzerine kontrol etmek için çatıya çıktığını söyleyen Remzi Arslan merdivenden çıkıp ahşap kapıyı açtıktan sonra hırsızın aniden kendisine bıçakla saldırılıp kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.