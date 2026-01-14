Habertürk
        Son dakika: Hırsızlar azılı iki kuzen genç kız çıktı, suç dosyaları yaşlarından fazla

        Hırsızlar azılı iki kuzen genç kız çıktı, suç dosyaları yaşlarından fazla

        İstanbul Bakırköy'de girdikleri iki ayrı villadan 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan iki genç kızın, azılı iki kuzen hırsız olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 14.01.2026 - 14:32 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:32
        Suç dosyaları yaşlarından fazla
        İstanbul Bakırköy’de girdikleri iki ayrı villadan 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan iki genç kızın, azılı iki kuzen hırsız olduğu ortaya çıktı. Naz Ç. (22) ve Damla Ç. (19) adlı iki kuzen, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde girecekleri yeni adresleri ararken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İki kuzenin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        İKİ AYRI EVDE GERÇEKLEŞTİ

        İki hırsızlık olayı, 10 Ocak günü Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Hilmi Naili Sokak’ta bulunan iki ayrı evde gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ilk evden yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki hırsız, aynı sokakta bulunan başka bir evden ise yaklaşık 650 bin lira değerinde bir bileklik, 180 bin lira değerinde bir kolye, 10 bin lira değerinde bir bileklik ve 8 bin lira değerinde bir kolyeyi çalarak kaçtı.

        İKİ KUZEN GENÇ KIZ ÇIKTI

        İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği görevlilerince yapılan müşterek çalışmalarda, incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin Damla Ç. ve Naz Ç. olduğu belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada, biri 19, diğeri 22 yaşındaki iki hırsızın kuzen oldukları ortaya çıktı.

        SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

        Çalışmaların devamında Damla Ç.’nin 31 ayrı “evden hırsızlık” suçundan kaydının bulunduğu, Naz Ç.’nin ise 30 suç kaydının olduğu belirlendi. İkili, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi’nde, iddiaya göre yeni hedeflerini aradıkları sırada yakalandı. Şüpheli amca kızları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

