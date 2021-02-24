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Son dakika haberler... Hızlı trenlerde 'normalleşme' adımı: Yüzde 100 kapasiteye geçilmesi bekleniyor

TCDD Taşımacılık, 1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme kapsamında hızlı tren seferleri ve bilet satış günleriyle ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Buna göre, Mart ayından itibaren hızlı trenlerde, yüzde 100 kapasite ile yolcu taşınacak

NORMALLEŞME| Son dakika: Hızlı trenler yeni sürece hazırlanıyor!
Hızlı trenlerde 'normalleşme' adımı
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Hızlı trenler, 28 Mayıs 2020 tarihinden bu yana koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle sefer gerçekleştiriyordu.

Olcay Aydilek'in haberine göre, bilet satışına ilişkin de düzenleme yapılması bekleniyor. Salgın öncesinde hızlı tren biletleri, seferden 15 gün önce satışa sunuluyordu.

Salgın döneminde (olası iptaller ve değişiklikler dikkate alınarak) seferden 5 gün önce biletler satışa sunulmaya başlandı. Bu süre, yeniden 15 gün olarak düzenlenecek.

ANA HATLAR NE ZAMAN AÇILACAK

Ana hat ve bölgesel trenler yeniden sefere başlayacak mı? Türkiye’de, salgınının başladığı Mart 2020’de, ana hat ve bölgesel tren seferleri tümüyle durduruldu. Aradan hemen hemen 1 yıl geçti.

Bu konu da TCDD’nin gündeminde bulunuyor. TCDD’nin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri ve saptamaları kapsamında bu konuda gereken adım atacağı ifade ediliyor.

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