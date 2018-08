Homebase markasıyla İngiltere'nin önemli yatırım şirketlerinden olan Hilco bünyesinde faaliyet gösteren dev perakendeci gelecek hafta 60 ila 80 arasındaki mağazasını kapatacağını açıkladı. Ev ve bahçe ürünleri üzerine çalışan perakendecinin kapatacağı mağazalardan dolayı 1000 civarında çalışan işsiz kalacak.

Yapı market alanı zinciri, geçtiğimiz mayıs ayında şirket borçların yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunmuştu. Böylelikle ödeme gücündeki zorlukların açılmasının yanı sıra mülk sahipleriyle olan anlaşmaların da gözden geçirilmesi planlanıyordu.

Homebase, yeniden yapılandırma için geçen sene çöken Toys R Us'ın kurtarma planında da etkin rol oynayan Alvarez ve Marsal ile çalışacak.

İngiliz yapı marketi alanı perakendecisi Homebase, anlaşma sonrası kâr etmeyen 17 mağazasını kapatmış ve en az 23 tanesinin daha kapanacağını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre bu 23 mağaza toplam 60 ila 80 mağazalık kapatma planının bir parçası.

340 MİLYONA ALIP 1 STERLİNE SATILMIŞTI

2 yıl önce Avustralyalı holding Wesfarmers 340 milyon sterlin karşılığında 250 adet Homebase mağaza zincirini satın almış ancak daha 11 bin çalışanı bulunan perakendeciyi önce kendi markası Bunnings'e dönüştürmüş fakat ardından fişini çekerek 1 pounda Hilco'ya satmıştı.

Homebase satın alması Tesco'nun Fresh & Easy satın almasıyla birlikte İngiltere perakende sektörünün en kötü satın alma hareketlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kurtarma planı kapsamında Hilco, ilk olarak Homebase merkez ofisindeki 300 kişiyi işten çıkarmış ve markayı eski ismiyle işletmeye başlamıştı ancak bu hamleler de başarılı olmuşa benzemiyor.

Fiziki perakende sektöründeki küresel daralma İngiltere'de de pek çok markayı yeniden yapılandırmaya itiyor. Toys R Us, Mothercare, Poundworld, House of Fraser, New Look, Carpetright, Prezzo ve hatta Jamie Oliver'ın restoranları da durumdan nasibini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ