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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 4 kişinin katilinden pes dedirten savunma! Kartal'da hukuk bürosunu basmıştı
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4 kişiyi öldüren muhtara, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis

İstanbul Kartal'da miras meselesi nedeniyle bir hukuk bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Belginer, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı son savunmasında da, "Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol ben de değildi" ifadelerini kullandı

Son dakika: 4 kişinin katilinden pes dedirten savunma! Kartal'da hukuk bürosunu basmıştı
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DHA

Kartal'da miras meselelerini görüşmek için buluştukları avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan muhtar Ahmet Salih Belginer, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre duruşmada savunma yapan Belginer, "Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi" dedi.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer getirilirken müşteki Arzu Onat ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki celsede mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahmet Salih Belginer'in, 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY ÖNCESİ VÜCUDUMA BİR GÜÇ GİRDİ"

Tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer son savunmasında, "Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Benim üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Belginer'i, Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve Ahmet Nuri Onat'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Ahmet Salih Belginer'in, Arzu Onat'ı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ahmet Salih Belginer'in 4 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken Arzu Onat'a karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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