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Hukukçular, 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülünü değerlendirdi

Altılı masanın tekrar bir araya gelmesinin ardından İYİ Parti'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için önerdiği 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülünü hukukçular değerlendirdi

Son dakika: Hukukçular yeni 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülünü değerlendirdi - Güncel haberler
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masaya tekrar dönmesinin ardından, partinin önerdiği 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülünü hukukçular değerlendirdi.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için önerilen formül ile ilgili değerlendirmeler;

"ANAYASA'NIN AÇIK İHLALİDİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: "Anayasa'ya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (madde 127/5). Aynı kişinin hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."

"ATAMA OLURSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİ SONA ERER"

Avukat Dr.Rezan Epözdemir: "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra eğer bir atama söz konusu olursa belediye başkanlığı görevi nihayete ermiş olur. Yani Anayasa'nın 106'ıncı maddesine göre şayet Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa daha sonra belediye başkanları görevlerinden istifa eder. Ve milletvekili seçilme yeterliliği varsa bu durumda yani herhangi bir mahkumiyet kararı engel bir durum yoksa Anayasa'da düzenlenen bu durumda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabilirler. Buna göre Anayasa'nın 106'ncı maddesinin 5'inci fıkrasına göre cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır. Görevden alınmaları da bu şekilde olur. Bunlar 81'inci maddede yazıldığı şekilde yani Anayasa'nın 81'inci maddesinde belirtildiği üzere TBMM önünde ant içer ve TBMM üyeleri cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Dolayısıyla diyelim ki bir parlamenter cumhurbaşkanı yardımcısı olarak cumhurbaşkanı tarafından atandığı anda milletvekilliği görevi sona eriyor."

"GEÇ ATANMALARI DA BİR FORMÜL OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Halktv.com.tr'e konuşan Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu da şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek yok. Ancak seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerekiyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına 'geç' atanmaları da bir formül olarak düşünebilir. Zira bu seçimden 10 ay sonra yerel seçimler var. Özetle 10 ay sonra cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine atanacakları konusunda şimdiden bir vaat verilirse bu uygulanabilir. Diğer tek çözüm ise yasal değişiklik ile hem belediye hem de Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını beraber yürütebilmek."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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