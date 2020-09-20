Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'dan Yunanistan'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" dedi.

MACRON'UN SÖZLERİ: Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.

YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞME: Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.

YUNAN GAZETESİNİN HAKARETİ: Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.

AKAR'DAN TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, Yunanistan gazetesinin manşetine tepki gösterdi.

Bakan Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz" dedi.