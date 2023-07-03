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Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Türkiye sabah saatlerinde korkunç bir olaya tanık oldu. Gaziantep'te yaşanan olayda husumetli iki aile çatıştı. Silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te husumetli ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi öldü! - Güncel haberler
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AA

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kavgada, Şahin Erşen (23), Selman Çevik (32) ve İzzet Karakoç (40), silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, M.İ. (23) ise ağır yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı M.İ. ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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